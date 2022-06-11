إسلام آباد 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسدعت باكستان المجتمع الدولي إلى ضرورة مساعدة البلدان وخاصة النامية المتضررة اقتصادياً من جائحة فيروس كورونا.وطلب مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة عامر خان خلال مشاركته نيابة عن "مجموعة البلدان النامية الـ77" والصين في اجتماع مشترك للمجالس التنفيذية لستة صناديق وبرامج تابعة للأمم المتحدة بسرعة تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لعام 2030 الهادفة إلى القضاء على الفقر بجميع أشكاله.وقال وفقاً لبيان صدر في إسلام آباد اليوم: لمواجهة هذه التحديات يحتاج المجتمع الدولي إلى رؤية تحويلية وتعبير قوي عن التضامن العالمي، وإرادة جماعية لدعم الجهود الوطنية للبلدان النامية لبناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.// انتهى //19:13ت م0061