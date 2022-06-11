جدة 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسرسمت المجلات الخاصة في عالم الكوميك والأنمي طابعاً فريداً في معرض "ستان لي سوبر كون" بموسم جدة، وشكلت تنوعاً ثقافياً وأدبياً يثري المعرفة ويعكس الشعبية الكبيرة التي حققها عالم الكوميك، حيث تضمن المعرض في أروقته جناحاً خاصاً يضم جميع الأعداد لمجلات الكوميك وتاريخ أقدم مجلة يعود للعام 1940م.وحقق الجناح الذي يضم 24 عدداً ورقياً رواجاً كبيراً من الزوار، تعود لحقب الخمسينات والستينات والسبعينات الميلادية، ويمكن الزوار مشاهدته والتعريف بالثقافة التي جسدها "ستان لي" في تاريخه ومسيرته. وتضمنت كل مجلة تقييماً خاصاً بها من 10 درجات يعود لقيمتها السوقية ولحجم تأثيرها الاجتماعي. وتكرس المجلات عطاء معظم الممثلين في عالم هوليود.واستعرضت المجلات المعروضة قصصاً من البدايات لكل شخصية، من بينها شخصيات: سبايدرمان، هالك، أيرومان، وأكثر من 15شخصية شهيرة بارزة في عالم الكوميك. وتعد شخصية SUB-Mariner التابعة لمجلة Human Torch أقدم مجلة معروضة، دُشِّنت في العام 1940، وتتراوح قيمتها بين 500 – 750 ألف دولار. وحظيت مجلة Silver Surfer الصادرة في العام 1968 من تمكن مؤلف القصص "ستان لي" بالتوقيع على أول عدد له، وتصل قيمتها إلى 200 ألف دولار. وتستمد المجلات أهميتها من المخزون الثقافي الغني الذي يكتنزه عالمَا الكوميك والأنمي، حيث يهدف إلى أهمية الاحتفاظ بالتاريخ والمعلومات التي تعكس أهمية المعرض، إذ تتجاوز قيمة المجلات المعروضة 5 مليون دولار.// انتهى //19:40ت م0064