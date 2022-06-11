الرباط 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسعقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالرباط اليوم فعاليات معرض علمي تربوي لـ 200 تلميذ، بهدف تنمية الموهبة والإبداع والتفكير العلمي لديهم، والعبور من المعارف النظرية إلى التطبيقات العملية والتقنية.وتضمنت فقرات المعرض تقديم اللجنة العلمية المكونة من مخترعين حائزين على مراتب أولى بمحافل دولية، قبل أن تتفقد اللجنة العلمية مشاريع الابتكارات والاختراعات المقدمة، وتم بعد ذلك توزيع شهادات وجوائز تقديرية لصالح التلاميذ الفائزين في المسابقات.وهنأ المدير العام للمنظمة الدكتور سالم المالك في كلمة بهذه المناسبة التلاميذ والكوادر التربوية والإدارية التي عملت على نجاح أعمال المعرض.// انتهى //20:32ت م0066