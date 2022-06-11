نجران 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسنَبَّهََ المركزُ الوطنيُّ للأرصاد اليوم، من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة على منطقة نجران،إذْ تشملُ تأثيراتُها تدنياً في مدى الرؤية على الخرخير، ومدينة نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.وبَيَّنَ المركزُ أنَّ الحالةَ تستمرُ - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثالثة من صباح يوم غدٍ.// انتهى //22:19ت م0067