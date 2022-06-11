الدمام 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسأَكْمَلَتْ أمانةُ المنطقةِ الشرقيةِ الإجراءاتِ النظاميةِ لمشروع تطوير الواجهة البحرية والكورنيش وصيانة أعمدة الإنارة بمحافظة الخفجي، وذلك ضمن جهودها لتطوير المحافظة والمراكز التابعة لها، وتقديم أفضل الخِدْمَاتِ للمواطنين والمقيمين.وبَيَّنَتْ أنَّ مواقعَ الواجهةِ البحريةِ تشتملُ على مجموعةٍ من ألعاب الأطفال ومظلات بطول 950 مترًا مربعًا، وبلاط أرضيات مطاطية بطول 950 مترًا مربعًا،ومقاعدَ خرسانيةٍ مسبقةِ الصنعِ عددها 20 مقعدًا،وكشَّافات إنارة لألعاب الأطفال وعددها 30 كشَّافًا.// انتهى //22:23ت م0069