طرابلس 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022م واسبَحَثَ رئيسُ المجلسِ الرئاسي الليبي محمد المنفي،في اتصال هاتفي اليوم،مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، سُبلَ دفعِ العمليةِ السياسيةِ في ليبيا، واجتماعات المسار الدستوري المنعقدة في القاهرة.وجرى خلال الاتصال تأكيدُ أهميةِ نجاحِ أعضاءِ اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، في الوصول إلى صيغة توافقية؛لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الاستحقاقات الانتخابية في أقرب وقت،كونها السبيلَ الوحيدَ للعبور لحالة الاستقرار والسلام في البلاد ،كما استعرضا الأوضاعَ الأمنيةَ في البلاد،وخاصة في العاصمة،وتأكيد أهمية التزام جميع الأطراف بالتهدئة.// انتهى //22:25ت م0070