تبوك 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسأَعْلَنَ مجلسُ شبابِ المنطقةِ بإمارةِ منطقةِ تبوك بالتعاون مع فرع هيئة التراث بالمنطقة أنَّ غداً آخرُ يومٍ للمشاركة بمسابقة التصوير التي جاءت تحت عنوان "تراث وآثار منطقة تبوك".وحَدَّدَتْ لجنةُ المسابقةِ اقتصار المشاركة بصورة للتراث الثقافي بالمنطقة "المادي أو غير المادي " من آثار وتراث منطقة تبوك، داعية شباب وفتيات المنطقة من هواة ومحترفي التصوير إلى سرعة إرسال مشاركاتهم عبر "إيميل" المسابقة.// انتهى //22:29ت م0071