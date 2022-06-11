سكاكا 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسأنهت أمانة منطقة الجوف تركيب وتشغيل 428 وحدة إنارة جديدة في عدد من الأحياء والمخططات بمدينة سكاكا، ضمن جهودها المستمرة لتوفير الخدمات للأهالي.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أنه أُطلق التيار الكهربائي وشُغلت أعمدة الإنارة الجديدة بتقنية led الموفرة للطاقة بمواقع مختلفة في 3 أحياء، حيث رُكبت 227 وحدة إنارة جنوب الفيصلية، و152 وحدة في اللقائط، و49 وحدة في الطوير، مشيراً إلى أن الأمانة ستواصل تنفيذ خططها لتطوير الخدمات المقدمة والتوسع فيها وفق الميزانيات المعتمدة.// انتهى //22:54ت م0075