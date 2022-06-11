الرياض 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسيخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا غدًا مباراته ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان، ويلاقي الأخضر منتخب فيتنام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت أوزبكستان السابعة مساءً بتوقيت المملكة، وذلك على ملعب نادي لوكوموتيف في العاصمة الأوزبكية طشقند.وعلى الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية على ملعب كيباري في طشقند، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.وشهدت الحصة التدريبية عدم مشاركة لاعب خط الوسط تركي العمار، نظير تعرضه لإصابة في العضلة الضامّة، على أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، ومن جانب آخر، عقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلًا باللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا لمباراة الغد، نوقش خلاله عدد من التنظيمات اللوجستية والأمنية والتسويقية والإعلامية والطبية، كما اعتُمد الطقم الأبيض لمباراة الغد أمام منتخب فيتنام.// انتهى //23:05ت م0076