الدمام 12 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 11 يونيو 2022 م واسعقدت أمانة المنطقة الشرقية اجتماعا مع لجنة المشاغل النسائية بغرفة الشرقية، وذلك بمقر الأمانة.وناقش الاجتماع أبرز المعوقات التي تواجهها المستثمرات في قطاع مراكز التزيين والتجميل والمشاغل النسائية بالمنطقة الشرقية، وسبل معالجتها، والتعرف على مستجدات الأنظمة واللوائح بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.واستعرض الاجتماع أهم الحلول المقترحة التي تقدمت بها لجنة المشاغل النسائية بغرفة الشرقية، والاطلاع على أبرز مستجدات الأنظمة واللوائح بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المتعلقة بتنظيم عمل مراكز التجميل والتزيين النسائي وآلية عملها، والتي من أبرزها إجراءات نقل مقار نشاطها من داخل الأحياء السكنية إلى مواقع تجارية.وأكد وكيل الأمين للخدمات محمود الرتوعي أهمية استمرار الأنشطة الاستثمارية النسائية، وتحديدا قطاع المشاغل ومراكز التزيين النسائية، نظرا لحجم هذا الاستثمار وحيويته؛ مشيرا إلى حرص أمانة الشرقية على إيجاد الحلول الممكنة والمتوافقة مع الأنظمة واللوائح الصادرة من الوزارة، مما يحقق التوافق بين احتياجات المستثمرات ومتطلبات الوزارة لتنظيم عمل هذا القطاع، وتقديم التسهيلات الممكنة، ومعالجة المعوقات والتحديات التي تواجه هذا النشاط بهدف تعظيم الجهود في خدمة المستفيدين.//انتهى//23:56ت م0078