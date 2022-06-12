عواصم 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واستعادل منتخبا إنجلترا وإيطاليا بدون أهداف أمس بملعب ولفرهامتون في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للمستوى الأول من دوري الأمم الأوربية لكرة القدم. وبهذه النتيجة حافظ المنتخب الإيطالي على صدارة المجموعة بخمس نقاط، فيما بقي منتخب إنجلترا بنقطتين في المركز الأخير. وفي ذات المجموعة تعادل المنتخب الألماني مع نظيره المجري بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بالعاصمة المجرية بودابست، تقدم المنتخب المجري بهدف عن طريق زولت ناجي في الدقيقة السادسة، وعادل جوناس هوفمان في الدقيقة التاسعة لألمانيا. وبهذه النتيجة رفع المنتخب المجري رصيده للنقطة الرابعة في المركز الثاني، بينما وصل الألماني للنقطة الثالثة من ثلاثة تعادلات في المركز الثالث.ولحساب المجموعة الرابعة للمستوى الأول، تعادل المنتخب الهولندي مع ضيفه البولندي بهدفين لكل فريق، تقدم المنتخب البولندي بهدفين نظيفين سجلهما ماتي كاش في الدقيقة (18) وبيوتر زيلينسكي في الدقيقة (49)، ثم سجل المنتخب الهولندي هدفين عن طريق دافي كلاسين (5) ودينزل دومفريس (54). ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، كما رفع المنتخب البولندي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث. وفي المباراة الثانية، من نفس المجموعة تعادل المنتخب البلجيكي مع مضيفه منتخب ويلز بهدف لكل فريق، سجل لبلجيكا يوري تيليمانس في الدقيقة (51)، وتعادل منتخب ويلز عن طريق بيرنان جونسون (86). ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني فيما حصد منتخب ويلز أول نقطة له وبقي في المركز الأخير.ولحساب المجموعة الثالثة للمستوى الثاني، فاز المنتخب الروماني على ضيفه الفنلندي بهدف دون رد، سجله نكوشور بانكوا في الدقيقة (30). وحصد المنتخب الروماني أول ثلاث نقاط له ليبقى في المركز الرابع، وتوقف رصيد منتخب فنلندا في أربع نقاط في المركز الثاني. وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة تعادل منتخب البوسنة والهرسك مع مونتينيجرو بهدف لكل فريق، تقدم منتخب البوسنة عن طريق لوكا مينالو في الدقيقة (62) وتعادل منتخب مونتينيجرو عن طريق آدام ماروسيتش (77). ورفع منتخب البوسنة رصيده إلى خمس نقاط في صدارة الترتيب ومونتينيجرو إلى أربع نقاط في المركز الثالث.وفي الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للمستوى الثاني، تغلب منتخب أوكرانيا على نظيره الأرميني بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي اقيمت ببولندا، جاءت الأهداف الثلاثة عن طريق روسلتم متنوفيسكي في الدقيقة (61) و أولكسندر كارافاييف (77) وفيتالي ميكولينكو (84). وتصدر منتخب أوكرانيا المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، وتوقف رصيد أرمينيا في ثلاث نقاط في المركز الثالث.// انتهى //02:12ت م0001