إسلام آباد 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم دعوة باكستان للمجتمع الدولي إلى ضرورة مساعدة البلدان وخاصة النامية المتضررة اقتصادياً من جائحة فيروس كورونا، ومطالبتها بسرعة تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لعام 2030 الهادفة إلى القضاء على الفقر بجميع أشكاله.وسلطت الضوء على استمرار عملية توجه الحجاج الباكستانيين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وعلى الترتيبات المثالية التي طبقتها السلطات السعودية لضمان تسهيل إجراءات السفر للحجاج لدى وصولهم إلى الأراضي المقدسة.واهتمت بمطالبة باكستان من الأمم المتحدة بتدارك خطورة التصريحات المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم الصادرة عن مسئولين في الحزب الحاكم الهندي، والتي عدتها وزيرة الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري تطوراً مؤسفاً يعكس تصاعد خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا في الهند.وتابعت صحف باكستان تأجيل إعادة فتح المدارس في العاصمة الصينية بكين بعد موجة جديدة من الإصابات بكوفيد ـ 19.// انتهى //05:00ت م0004