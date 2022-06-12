عام / المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الأحد 1443/11/13 هـ الموافق 2022/06/12 م واس
المدينة المنورة 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية ، على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
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