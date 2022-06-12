المدينة المنورة 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية ، على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.// انتهى //06:00ت م0006