مقديشو 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسالتقى وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد مع نظيره الأوغندي فينسنت باميلانجاكى الذي يزور العاصمة مقديشو حاليا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري القائم بين البلدين.يذكر أن الحكومة الأوغندية كانت قد أرسلت قوات جديدة إلى الصومال أواخر شهر مارس الماضي للمشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام "أتميس" والتي من المتوقع أن تنتهي مهمتها في 2024 .// انتهى //07:18ت م0007