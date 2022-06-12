جازان 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته إلى محافظ أبو عريش محمد بن هادي الشمراني في وفاة والدته - رحمها الله -، التي وافتها المنية بعد معاناة مع المرض.وسأل سموه - الله عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.من جانبه عبر محافظ أبو عريش وأفراد أسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، والتي كان لها الأثر العظيم في تخفيف مصابهم الأليم، داعياً الله تعالى أن يحفظ سموه، وأن يديم عليه الصحة والعافية وألا يريه أي مكروه.// انتهى //08:56ت م0010