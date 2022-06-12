عام / جامعة الحدود الشمالية تطلق البوّابة الإلكترونيّة الجديدة
الأحد 1443/11/13 هـ الموافق 2022/06/12 م واس
عرعر 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واس
أطلقت جامعة الحدود الشمالية الموقع الإلكتروني الجديد للجامعة, الذي يشمل جميع الجوانب التعريفية والتطويرية بالخدمات على الرابط : www.nbu.edu.sa.
ويحتوي الموقع الجديد على برمجيات استخدام مفتوحة المصدر لبناء البوابة لتحقيق كفاءة الإنفاق والوصول لعدد من الخدمات الإلكترونية من خلال الدخول الموحد (SSO ) وسهولة الوصول للمحتوى وقراءة لمؤشرات الجامعة الهامة بشكل ديناميكي, بالإضافة إلى إتاحة خدمة النفاذ الوطني ( IAM ) من قبل مركز المعلومات الوطني والتكامل بين أنظمة الجامعة المختلفة وغيرها من الميزات المختلفة لمنسوبي الجامعة من طلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.
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