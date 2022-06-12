عرعر 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسأطلقت جامعة الحدود الشمالية الموقع الإلكتروني الجديد للجامعة, الذي يشمل جميع الجوانب التعريفية والتطويرية بالخدمات على الرابط : www.nbu.edu.sa.ويحتوي الموقع الجديد على برمجيات استخدام مفتوحة المصدر لبناء البوابة لتحقيق كفاءة الإنفاق والوصول لعدد من الخدمات الإلكترونية من خلال الدخول الموحد (SSO ) وسهولة الوصول للمحتوى وقراءة لمؤشرات الجامعة الهامة بشكل ديناميكي, بالإضافة إلى إتاحة خدمة النفاذ الوطني ( IAM ) من قبل مركز المعلومات الوطني والتكامل بين أنظمة الجامعة المختلفة وغيرها من الميزات المختلفة لمنسوبي الجامعة من طلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.// انتهى //09:50ت م0013