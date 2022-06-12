الرياض 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واستقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (29) موقعاً حول المملكة ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم بتقديم خدماتها للنساء في محافظة ضرية لمدة أسبوع، وللرجال في متوسطة النعمان بن بشير بمحافظة البكيرية لمدة يومين، وفي كلية الطب بمحافظة عنيزة لمدة يوم واحد، ويوم الاثنين تقدم الخدمة في مقر إدارة التعليم في بريدة، وكلية الهندسة بمحافظة عنيزة، وللنساء في إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، وفي ثانوية الفويلق بمحافظة البكيرية، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال في مقر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في بريدة، وفي المؤسسة العامة للتقاعد في بريدة، وفي كلية المجتمع بمحافظة عنيزة، وللنساء في المتوسطة الرابعة للبنات بمحافظة البكيرية، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في فرع البنك المركزي السعودي في بريدة، وللنساء في مقر محافظة عنيزة لمدة يوم واحد لكل موقع.وتقوم الوحدات المتنقلة في منطقة عسير يوم الاثنين بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز الحفاير بمحافظة خميس مشيط، ويوم الأربعاء في مركز صمخ بمحافظة بيشة لمدة يومين لكل منهما، وللنساء في مقر الجمعية الخيرية بمحافظة محايل عسير لمدة يوم واحد.وفي منطقة مكة المكرمة تقدم الوحدات المتنقلة اليوم خدماتها للنساء في مركز المحاني التابع لمحافظة الطائف لمدة اسبوع، ومركز قيا لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين في مركز أبو راكه لمدة يوم واحد.كما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة الجوف خدماتها للرجال والنساء في مركز الرديفة بمحافظة القريات لمدة يوم، وللنساء في الثانوية الثانية بقارا لمدة يومين، فيما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الباحة اليوم خدماتها للرجال في متوسطة غامد بمحافظة بالجرشي لمدة ثلاثة أيام، وفي مدرسة أبو بكر الصديق بمحافظة قلوة، وفي متوسطة نعاش بمحافظة المندق لمدة يومين لكل منهما.وفي منطقة نجران تقوم الوحدات المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في قيادة قوة نجران، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، وللنساء في مركز هداده بمحافظة بدر الجنوب لمدة يومين لكل موقع.وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم الخدمة للرجال والنساء في محافظة الحائط بمنطقة حائل لمدة أسبوع، ويوم الاثنين في مركز وادي ريم بمنطقة المدينة المنورة لمدة ثلاثة أيام.وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.// انتهى //10:12ت م0014