رام الله 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، بمقر الرئاسة برام الله، وفداً أمريكياً برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف، ونائبها هادي عمرو، وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في القدس ومقدساته الإسلامية والمسيحية.ونشرت الصحف استشهاد شاباً فلسطينياً متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في يعبد غرب جنين، وإصابة آخر بالرصاص الحي ومصور صحفي بقنبلة صوت في الرأس والعشرات بحالات اختناق واعتقال ثلاثة شبان في بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل.وتحدثت صحف فلسطين عن إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية، القمع الوحشي الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الذين اعتصموا في ترقوميا جنوب الخليل دفاعاً عن أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها، وعمليات التنكيل البشعة حماية للمستوطنين الذين بادروا بالاعتداء على المواطنين العزل.// انتهى //10:13ت م0015