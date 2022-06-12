اقتصادي / أمانة الحدود الشمالية تطرح ثلاث فرص استثمارية لشهر يونيو 2022
الأحد 1443/11/13 هـ الموافق 2022/06/12 م واس
عرعر 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واس
طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بوكالة الاستثمار ثلاث فرص استثمارية لشهر يونيو 2022 م في مخطط الصناعية الأولى، وهي إنشاء وتشغيل وصيانة 4 قطع ورش سيارات تبدأ المساحة من 450م2 إلى 800 م2 والثانية بمساحة 450 م2 لكل موقع وإنشاء وتشغيل وصيانة قطعتي ورش سيارات بمساحة 800- 472 م2.
ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".
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10:14ت م
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