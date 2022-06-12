تونس 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واستناولت الصحف التونسية الاجتماع التشاوري الذي عقد بالعاصمة التونسية، بين وزراء خارجية تونس والجزائر وليبيا استعرضوا خلاله العلاقات التونسية الجزائرية الليبية وسبل تطويرها من أجل تحقيق نقلة نوعية وتحقيق شراكة متكاملة، إضافةً إلى استعراض مختلف القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على الدول الثلاث والمنطقة العربية والأفريقية بصفة عامة.وتطرقت صحف الأحد إلى توقف الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة سوق الثلاثاء بالعاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد وساطة من قبل قوة عسكرية محايدة وانتشار في المنطقة، مشيرةً إلى مناشدة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأطراف الليبية الأمنية والسياسية لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتحلي بصفات القيادة المسؤولة وحل جميع الخلافات سواء على الصعيد.ونقلت صحف تونس إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع عقد بباريس لحل أزمة الهجرة في أوروبا عن اتفاق 14 دولة أوروبية بشكل مبدئي على آلية تضامن تحديد كيفية توزيع المهاجرين الذين تتم إغاثتهم في البحر المتوسط على هذه الدول بدون الدخول في إجراءات معقدة.// انتهى //10:32ت م0018