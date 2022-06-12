القاهرة 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده تدعم وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود لحماية أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.وأشارت إلى اعتماد وزراء التجارة الأفارقة في ختام اجتماعهم بجنيف، الإعلان الوزاري الصادر عن المجموعة الأفريقية بمنظمة التجارة العالمية الذي يتضمن دعم وتبني المقترح المصري لتحقيق الأمن الغذائي.وتحدثت صحف الأحد عن استشهاد فلسطيني في بلدة يعبد جنوب غرب جنين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة، لافتة الانتباه إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بوقف محاولات المستوطنين للاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية في القدس.وتابعت انعقاد الاجتماع الاستثنائي لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب بمقر جامعة الدول العربية اليوم، لبحث سُبل مواجهة التحديات الجديدة في مجال مكافحة الإرهاب.وسلطت الضوء على مطالبة الأمم المتحدة، الأطراف الليبية الأمنية والسياسية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحل جميع الخلافات، وذلك بعد تجدد الاشتباكات المُسلّحة في العاصمة طرابلس.// انتهى //10:45ت م0022