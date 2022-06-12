باريس 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسبدأت مراكز الاقتراع اليوم فتح أبوابها أمام نحو 48 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى للانتخابات التشريعية في فرنسا، ويتنافس ما يقارب 6300 مرشح في 577 دائرة انتخابية.وذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم، أنه لن يتم الإعلان عن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية قبل إغلاق آخر مركز اقتراع في العاصمة الفرنسية في تمام الساعة 8 مساء "حسب التوقيت المحلي"، مشيرةً إلى أن التحالف الحكومي الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون يأمل بتأمين أغلبية حكومية تسمح باستمرار الحكومة الحالية وتنفيذ برامجها.// انتهى //10:45ت م0023