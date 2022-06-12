سكاكا 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي والوفد المرافق له.واطلع سموه خلال الاستقبال على مشروعات وخطط الوزارة بالمنطقة ومحافظاتها لإيصال المياه وتوسعة تغطية الشبكات وتطوير الخدمات المقدمة، مشيدًا بمشروعات الوزارة لتعزيز الاستدامة المائية والبيئية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.من جانبه نوه المهندس الفضلي بما تحظى به مشروعات الوزارة في المنطقة من اهتمام ودعم دائم من قبل سموه مما أسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.// انتهى //10:47ت م0024