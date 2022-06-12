مكة المكرمة 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسوقعت مكتبة الملك فهد الوطنية والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بمكتبة الحرم المكي الشريف مذكرة تفاهم في إطار التعاون في مجالات المكتبات والبحث العلمي.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تفعيل خدمات المستفيدين بين المكتبتين وتطويرها وآليات الفهرسة وتفعيل الإهداء وتبادل الخبرات والاستشارات.واطلع وفد مكتبة الملك فهد الوطنية على ما تحتويه مكتبة الحرم المكي الشريف من إرث ثقافي ومعرفي من خلال جولة على إدارة المخطوطات والصحف والدوريات وقاعة الاطلاع، وشاهد الوفد فيلمًا وثائقيًا عن تاريخ المكتبة.// انتهى //10:48ت م0025