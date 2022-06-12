جدة 13 ذو القعدة 1443هـ الموافق 12 يونيو 2022م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي، رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //10:52ت م0026