مكة المكرمة 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسأنجزت أمانة العاصمة خلال شوال الماضي 31,683 طلبًا لعملائها من مستفيدي الخدمات الرقمية .وتلقت 19098 بلاغًا عبر مركز البلاغات البلدية الموحد 940، واستقبلت 1134 بلاغًا عبر مركز العمليات الأمنية الموحد 911، في حين سجلت الإشارات اللاسلكية 430 إشارة, وخدمة 3278 عميلًا من قبل المتخصصين بالإدارة، إضافة إلى خدمة 7007 عملاء ضمن خدمة "مخدوم وأنت في بيتك "، وخدمة 80 عميلًا عبر وحدة إيجاد الحلول، و459 عميلًا في مبادرة مستمرون.// انتهى //11:17ت م0030