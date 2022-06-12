الخبر 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسقبضت شرطة محافظة الخبر على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لترصدهما لمستخدمي الصرافات الآلية والسحب من خلال بطاقتهم البنكية بعد إيهامهم بتقديمهما المساعدة وتنفيذ الخدمات، وحصولهما على أرقامهم السرية وتحايلهما عليهم بأخذ بطاقاتهم وإعطائهم بطاقات أخرى، وجرى إيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.// انتهى //11:56ت م0031