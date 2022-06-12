عام / شرطة الخبر تقبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود نفّذا عمليات احتيال
الأحد 1443/11/13 هـ الموافق 2022/06/12 م واس
الخبر 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واس
قبضت شرطة محافظة الخبر على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لترصدهما لمستخدمي الصرافات الآلية والسحب من خلال بطاقتهم البنكية بعد إيهامهم بتقديمهما المساعدة وتنفيذ الخدمات، وحصولهما على أرقامهم السرية وتحايلهما عليهم بأخذ بطاقاتهم وإعطائهم بطاقات أخرى، وجرى إيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
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11:56ت م
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