نجران 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، حفل تخريج أكثر من 2000 متدرب ومتدربة بمنشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس، وتدشين الملتقى التقني للتوظيف 2022م، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وذلك بقاعة الأمير مشعل بالكلية التقنية.ولدى وصول سموه مقر الحفل دشن الملتقى التقني للتوظيف 2022م، مطلعاً على ما تقدمه شركات ومنشآت القطاع الخاص من فرص عمل تجاوزت 1500 فرصة عمل لأبناء وبنات المنطقة، وما يقدمه الملتقى من برامج تدريبية واستشارات وظيفية.وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة سعيد بن أحمد آل جبار، كلمة ثمن فيها رعاية سمو أمير منطقة نجران لهذا الحفل وتدشين الملتقى في إطار المتابعة المستمرة من سموه وسمو نائبه للخريجين والخريجات وحرصهما على الالتقاء بهم وتعزيز انطلاقتهم نحو التميز في حياتهم العملية، مؤكداً أنها خير شاهد على حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على دعم التدريب التقني من خلال برامج تدريب الشباب.تلا ذلك أوبريت "سواعد وطن" من تقديم متدربي التدريب التقني بالمنطقة.وقُدمت لسمو أمير المنطقة هدايا تذكارية من إنتاج متدربي الكلية التقنية للبنين والبنات، والتقطت الصور التذكارية لسموه مع أبنائه وبناته الخريجين ، فيما جرى تكريم الداعم رجل الأعمال علي آل حمرور.وأعرب صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران عن سعادته بتخريج أكثر من ألفي متدرب ومتدربة من منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة، لينضموا إلى سوق العمل للإسهام في بناء مستقبل وطنهم المشرق، منوهاً بجهود القائمين على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة التي عملت على تأهيل متدربيها وتزويدهم بالمهارات التدريبية التقنية والمهنية، ليكونوا قوة فاعلة ومؤثرة في سوق العمل ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.//انتهى//12:04ت م0032