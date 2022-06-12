سكاكا 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسافتتح وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان معرض السلامة المرورية، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة النشاط الطلابي وذلك في بهو الإدارة ، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي ، ومدير إدارة مرور الجوف العقيد سمير الغبان.وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي خالد بن عبيدالله القنيفد، أن الهدف العام من المبادرة غرس وتنمية مبادئ وقيم ومفاهيم السلامة المرورية، ونشر الوعي بأهمية الالتزام بها لدى منسوبي ومنسوبات التعليم.وبين منسق المبادرة بإدارة التعليم تركي مازن الفهيقي أن المعرض تضمن مجموعة من الأعمال والمشاركات الطلابية وكذلك اللوحات الإرشادية المتنوعة، حيث قام بالتعريف عنها بعض الطلاب وكذلك الأركان المصاحبة لشركاء النجاح وهم مدرسة تطوير لتعليم القيادة وشركة جوفكو لتعليم القيادة، ومشاركة بعض الإدارات المعنية، مثل: إدارات الأمن والسلامة المدرسية وخدمات الطلاب والنشاط الطلابي.// انتهى //13:20ت م0049