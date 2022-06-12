تبوك 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسأجرى مركز طب وجراحة القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك منذ بدء العمل فيه أكثر من 15 عملية زراعة صمام أورطي للقلب بواسطة القسطرة القلبية، دون الحاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح بنسبة نجاح 100% وبدون أي مضاعفات.ونجح الفريق الطبي أمس في زراعة صمام أورطي بالقسطرة القلبية التداخلية لمريض في العقد السابع.ويضم مركز القلب معمل القسطرة الهجين بالهوية الجديدة الذي دشن في شهر أكتوبر ليكون أول معمل قسطرة هجين حديث التقنية، حيث جرى نقل مباشر من داخل المعمل لأول قسطرة بالروبوت في المملكة.يُذكر أن مركز طب وجراحة القلب بتخصصي تبوك يضم أحدث التقنيات العلاجية في مجال العلاج وتبلغ سعته 52 سرير تنويم, بالإضافة إلى 14 أسرة وحدة عناية قلبية مركزة.// انتهى //13:27ت م0050