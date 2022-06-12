القاهرة 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسرحبت جامعة الدول العربية بقرار الحكومة النرويجية وضع علامة "وسم" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بمرتفعات الجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية.وأعد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح له اليوم، القرار النرويجي خطوة قانونية وأخلاقية مهمة في الاتجاه الصحيح وصولًا إلى مقاطعة منتجات المستعمرات الإسرائيلية ومنع دخولها إلى الدول الأوروبية والعالم.وعلى صعيد متصل، أدان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الاقتحامات اليومية للمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، بالإضافة إلى المقدسات الإسلامية والمسيحية، محذرًا من أن استمرار هذه الاقتحامات ستحول الصراع إلى حرب دينية يصعب السيطرة عليها.وطالب دول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الاحتلال ومستوطناته الاستعمارية للتصدي لهذه المخططات والممارسات العدوانية العنصرية والعمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق مبادئ القانون الدولي في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في الحرية والاستقلال.// انتهى //13:29ت م0051