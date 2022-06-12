مقديشو 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسألقت قوات الأمن الصومالية القبض على قيادي بارز في صفوف مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.وأفادت وكالة الأنباء الصومالية اليوم أن القبض على العنصر الإرهابي جاء إثر عملية أمنية مخططة نفذتها وحدات من الجيش بمنطقة بالي في محافظة شبيلى السفلى، مشيرة إلى أن العنصر الإرهابي هو المسؤول عن إعداد الألغام الأرضية في المنطقة.// انتهى //13:45ت م0054