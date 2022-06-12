الدمام 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، مدير عام الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة الشرقية المكلف أحمد عبدالله الهاشم.وقدم الهاشم تقريراً لسموه عن إنجازات الفرع خلال الفترة الماضية وما قدمه من جهود وفق اختصاصاته النظامية، معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه لأعمال الفرع.// انتهى //13:46ت م0055