الدمام 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم.ونوه سموه بما تحظى به الهيئة الملكية للجبيل وينبع من تطور نتيجة توجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- وحرصها على دعم أعمالها وتوجهاتها، مثمنًا الدور الذي تقوم به الهيئة في تطوير المدن الاقتصادية ودعم الاقتصاد من خلال استقطاب الشركات العالمية، وتسهيل أعمال الشركات المحلية، مهنئًا سموه، المهندس السالم بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسًا للهيئة الملكية.من جانبه نوه المهندس السالم بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية للهيئة الملكية بالجبيل.// انتهى //13:58ت م0059