الرياض 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واساختتمت الهيئة العامة للغذاء والدواء برنامج التوعية المدرسية لعام 2022-2021م، والذي اشتمل على مراحل رياض الأطفال والابتدائية والمتوسط والثانوية في عدد من مدارس البنين والبنات، وذلك إيمانًا منها بأهمية المدارس لتعزيز دورها التوعوي.وأوضح المتحدث الرسمي لـ"الغذاء والدواء" تيسير المفرج أن الهيئة تسعى من خلال إطلاق برامج توعوية بالتعاون مع وزارة التعليم إلى غرس العادات الغذائية الصحية لدى الفئات السنية الصغيرة، وتمكينهم من تحديد احتياجاتهم من العناصر الغذائية، ونشر المفاهيم والمعارف الصحية السليمة، كما تهدف تلك البرامج إلى قياس مدى وعي الطلاب والمعلمين، إضافةً إلى تفعيل الأيام العالمية الصحية.وأشار المفرج إلى أن الهيئة أتاحت قناة ليتواصل المجتمع معها بشكل مباشر من خلال (خدمة أمرك "AMRQ")، وهي عبارة عن بريد إلكتروني (amrq@sfda.gov.sa) متاح للجميع لطلب الوسائل التوعوية والمحاضرات والأنشطة والفعاليات وورش العمل والمعارض، ويتم التعامل مع الطلبات من قبل مختصي التوعية بالهيئة وتصنيفها وجدولتها حسب الأهمية والإمكانية.واشتمل برنامج التوعية الخاص بالمدارس على تقديم وسائل تعليمية متنوعة، ومحاضرات علمية ومنشورات توعوية تُناسب مستوى الفئة العمرية المحددة، كما أُقيمت مسابقات تقيس مدى إلمام ومعرفة الطلاب بالمعلومات وآلية التعامل الآمن مع الأدوية، والإجابة على استفسارات الطلاب والمعلمين فيما يخص الغذاء والدواء.يُذكر أن "الغذاء والدواء" تُوفّر على موقعها الإلكتروني صفحة خاصة بالمستهلكين، تحتوي على العديد من المعلومات التوعوية والأدلة الإرشادية بأشكال مختلفة تغطي جميع النشاطات الواقعةتحت إشراف "الهيئة"، ويمكن من خلال "ركن المستهلكين" التحقق من صحة شائعة جرى تداولها عن الغذاء والدواء.// انتهى //14:02ت م0060