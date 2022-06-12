الأحساء 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في مكتبه اليوم، رئيس دائرة الأوقاف والمواريث بالمحافظة الشيخ علي السلمان.واستمع سموه لموجز عن أعمال الدائرة وما تقدمه من خدمات، مؤكداً أهمية تسريع إجراءات القضايا لخدمة مواطني وأهالي المحافظة في ظل ما تجده وزارة العدل في المملكة من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة - أيدها الله -.حضر اللقاء مدير الإدارة بدائرة الأوقاف والمواريث سعود السلطان.// انتهى//15:06ت م0084