الرباط 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسأكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، أهمية مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها الظهير المساند للدول، إذ تعمل من واقع خبرتها المجتمعية على جعل البرامج التنموية الحكومية أكثر إنصافاً وعدلاً في توزيع مقدراتها .وأوضح الدكتور المالك، في الكلمة التي ألقاها خلال إطلاق أنشطة احتفالية مدينة تطوان عاصمة للمجتمع المدني المغربي لسنة 2022، أن هذه المؤسسات أبانت عن قدرتها على الإسهام الإيجابي في وضع الخطط الإستراتيجية والمرحلية، وترجمة فرص التدريب والتكوين الأمثل لقوى المجتمع ، مشيداً بمبادرة منظمة المجتمع المدني الدولية لقيم المواطنة والتنمية والحوار بالمملكة المغربية، التي أطلقت مبادرة "عاصمة المجتمع المدني المغربي" عام 2018، لمنح الصفة لمدينة مغربية رائدة بخدمات مجتمعها المدني.// انتهى //15:12ت م0085