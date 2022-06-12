القاهرة 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسبدأت اليوم بمقر الجامعة العربية، أعمال الاجتماع الاستثنائي لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة خبراء من وزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية في الدول العربية، والأمانة العامة لمجاس وزراء الداخلية العرب.ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية برئاسة أمن الدولة اللواء صلاح الجطيلي .وأوضح مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب الوزير مفوض ياسر عبد المنعم، في تصريح له، أن الاجتماع بحث سبل تفعيل تطوير عمل الفريق بما يتماشى مع التحديات الجديدة في مجال مكافحة الإرهاب، ومرئيات وملاحظات الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول العربية من أجل تطوير عمل الفريق.وأعرب عن أمله في أن يتوصل ممثلو الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب المشاركون في الاجتماع إلى آلية تعمل على تفعيل عمل هذا الفريق لمجابهة هذا الخطر الذي يمثل تهديدا لكافة الدول العربية.// انتهى //15:21ت م0087