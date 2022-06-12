الخرطوم 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة نيالا بجمهورية السودان الشقيقة، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن على 2,500 حالة، وإجراء 270 عملية جراحية، فضلًا عن توزيع 950 نظارة طبية.وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة -ممثلة بالمركز- للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.// انتهى //15:23ت م0088