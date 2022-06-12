الرياض 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واستنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالشراكة مع جامعة السلطان قابوس ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والجمعية الدولية لعلوم الأرض والاستشعار عن بعد، في العاصمة العمانية مسقط، خلال الفترة من 12 – 16 يونيو الحالي , المنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي في الاستشعار عن بعد لإدارة الأوبئة والكوارث الطبيعية".ويهدف المنتدى الذي يشارك فيه ممثلون من وزارات الداخلية في الدول العربية ومستخدمو بيانات رصد الأرض العاملين في مجال المخاطر والكوارث الطبيعية، إلى توفير المعرفة والتطبيق العملي على ماهية وكيفية دمج التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في إنتاج خدمات رصد الأرض الموجهة للمستخدم النهائي التي يمكن توسيع تطبيقاتها بسهولة ودقة، إضافة إلى شرح الفهم الأساسي والعملي للتقنيات الجغرافية المكانية وتطبيقات إدارة المخاطر في العالم الواقعي باستخدام الأدوات المتكاملة للذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لإنتاج حلول ذات قيمة مضافة في مجال المخاطر والضعف.ويشتمل برنامج المنتدى على محاضرات وورش عمل يشارك فيها مختصون في مجال رصد الأرض، لمناقشة دور استخدام صور الأقمار الاصطناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الجغرافية المكانية وتقنيات الاستشعار عن بعد، في مساعدة صنّاع القرار والفنيين في الدول العربية على اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، لمواجهة الكوارث الطبيعية وإدارتها والحد من خسائرها.ويأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مجال إدارة الأزمات من خلال استحداث البرامج العلمية والتدريبية المتعلقة بالتقنيات الحديثة مثل تقنيات الفضاء، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ونظم المعلومات الجغرافية، نظرًا لدورها الفاعل والاستباقي للحد من مخاطر الأزمات والكوارث.// انتهى //15:30ت م0092