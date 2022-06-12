دكا 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة جايبورهات بجمهورية بنجلاديش، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.ويستهدف المشروع الكشف على 5,000 حالة، وإجراء 400 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، فضلًا عن توزيع 1,000 نظارة طبية.وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.//انتهى//15:32ت م0093