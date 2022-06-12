الأحساء 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء , بمكتبه اليوم، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء حمد العماري، يرافقه مدير مكافحة المخدرات بالمحافظة المقدم عبدالوهاب القحطاني.وأشاد سموه بالجهود المتميزة التي يبذلها منسوبي المكافحة في ردع مهربي ومروجي المخدرات، بالإضافة إلى تقديم البرامج التوعوية لتحصين المجتمع ضد آفة المخدرات، مؤكدا مضاعفة الجهد وبذل المزيد من العطاء بالتعاون مع القطاعات الأخرى لحماية شباب الوطن من هذه السموم.// انتهى //15:35ت م0095