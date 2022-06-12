الرياض 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 281.54 نقطة ليقفل عند مستوى 12322.35 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 173 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 381 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 9 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 200 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات اس تي سي، الصقر للتأمين، تكافل الراجحي، سلامة، وعطاء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصادرات، بحر العرب، اللجين، متطورة، وأمانة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.57 % و 9.98% .فيما كانت أسهم شركات اس تي سي، دار الأركان، بترو رابغ، أرامكو السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات اس تي سي، الراجحي، أرامكو السعودية، الإنماء، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 503.12 نقاط ليقفل عند مستوى 21737.68 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 316 ألف سهم تقاسمتها 1549 صفقة.// انتهى //15:51ت م0098