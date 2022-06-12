بريدة 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم، المشاركين من الجهات الحكومية والأهلية بحملة "حياتك أهم 2"، التي تنفذها مرور المنطقة بالتعاون مع الإمارة وعدد من الجهات الحكومية، وذلك لتحقيق السلامة المرورية وتحفيز مستخدمي المركبات على التقيد بأنظمة المرور وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.ونوه سموه بجهود الجهات الحكومية المشاركة بالحملة، التي طبقت على قدر عالٍ من المهنية والاحترافية، داعياً إلى استمرارية مثل هذه الحملات التوعوية على مدار العام لرفع نسبة الوعي بالمخاطر المرورية، منوهاً بما تضمنته من مبادرات ومشاركات اجتماعية تمثلت في جائزة السائق المثالي وفريق أصدقاء المرور، مما كان له الأثر الكبير في تعزيز الوعي.كما ثمن ما أظهرته أرقام الحملة الإيجابية التي أسهمت -بفضل من الله- في انخفاض نسب الحوادث بالمنطقة، مؤكداً أهمية الالتزام بأنظمة المرور والابتعاد عن السلوكيات المخالفة.واطلع الأمير فيصل بن مشعل خلال حفل التكريم على عرض مرئي عن جهود القطاعات الحكومية المشاركة بالحملة، ثم تسلم من مدير مرور المنطقة العميد صالح بن محمد العواجي تقريراً عن أعمال الحملة التي شهدت خلال فترة إطلاقها العديد من الفعاليات التوعوية من معارض تثقيفية متنقلة جالت مدن ومحافظات المنطقة، وندوات ومقاطع توعوية.وفي نهاية الحفل كرم سموه الجهات الحكومية والأمنية والتعليمية بالمنطقة المشاركة في فعاليات الحملة.// انتهى //16:31ت م0113