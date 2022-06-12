الرياض 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واساختتمت أمس مجريات البطولة الخامسة من بطولات الدوري السعودي الإلكتروني لـ Roket league الذي يقام لسبع رياضات إلكترونية, إذ أقيمت خمسة بطولات لخمس رياضات إلكترونية حتى الآن وهي Pubg mobile و Call of Duty و Overwatch و Rainbow Six Siege والقادم League Of Legends و valorant .وحصل على لقب بطولة Roket league للنسخة الأولى من الدوري السعودي الإلكتروني 2022م نادي Falcons Esports بعد المنافسة مع نادي F16 Esports الذي حل ثانياً, وحقق المركز الثالث نادي 01Esports, فيما حقق لقب أفضل لاعب في البطولة اللاعب صالح باخشوين.وأكد مدير إدارة الرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية فيصل بن محمد بن حمران أن هذا الحماس والتهافت من الأندية للمشاركة في بطولة تقام لأول مرة في تاريخ الدوري السعودي الإلكتروني مثال على قوة قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة, مشيراً إلى أن مجتمع الرياضات الإلكترونية السعودي يتطلع لجميع ما نقدمه والمشاركة فيه بفعالية, في ظل ثقته في الاتحاد لتلبية رغبات منتسبيه, لافتاً النظر إلى أنه ستنطلق الخميس القادم البطولة السادسة من بطولات الدوري السعودي الإلكتروني النسخة الأولى 2022م والتي تقام لرياضة league of legends الإلكترونية لأول في مرة في تاريخ الدوري السعودي الإلكتروني وبإمكان الراغبين بمتابعة المباريات الإطلاع على قنوات الدوري السعودي الإلكتروني عن طريق قنواته في وسائل التواصل الاجتماعي.// انتهى //16:36ت م0114