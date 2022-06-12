القاهرة 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر668 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 8ر1 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 35ر1 في المئة ليغلق عند مستوى 55ر10097 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 05ر0 في المئة مسجلًا 74ر2763 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 18ر0 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 92ر1860 نقطة.// انتهى //16:40ت م0115