بريدة 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بتفعيل منصة إلكترونية لرصد وتلقي ملاحظات السلامة المرورية في الطرقات والميادين التي ترد من المواطنين ومعالجتها من قبل الجهات المعنية.ويأتي توجيه سموه حرصاً على سلامة مستخدمي الطرقات وقائدي المركبات، ورصد وتصوير الملاحظات ورفعها عبر المنصة الإلكترونية، لتعالجها الجهات المعنية حفظاً على سلامة الأرواح وقائدي المركبات والحد من مسببات الحوادث المرورية وتمكين المواطنين من المشاركة في المحافظة على السلامة المرورية.وأكد سمو أمير القصيم على تشكيل فريق عمل من إمارة المنطقة وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة للإشراف على المنصة الإلكترونية واستقبال جميع الملاحظات وفقاً للأدوار المنوطة بها.// انتهى //16:43ت م0117