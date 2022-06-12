جاوة الشرقية 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم الساحل الجنوبي لمنطقة ترنجاليك بإقليم جاوة الشرقية الإندونيسي.وأفادت هيئة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أنه لم يكن هناك أي احتمال لحدوث موجة مد عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.ويقع مركز الزلزال عند خط عرض 8.60 درجات جنوبًا وخط طول 111.41 درجة شرقًا وعلى عمق 103 كيلومترات تحت مستوى سطح البحر.// انتهى //16:51ت م0118