عمّان 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واستلقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اتصالًا هاتفيًا اليوم من نظيره البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.وأكدَا خلال الاتصال متانة العلاقات الثنائية الراسخة التي تجمع البلدين وشعبيهما، والحرص على تعزيزها في شتى الميادين.كما أُكِّدت مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن والبحرين، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية.// انتهى //17:05ت م0123