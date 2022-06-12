الكويت 13 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 12 يونيو 2022 م واسيلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غدًا، بنظيره المنتخب الكويتي، على صالة نادي النصر الكويتي، عند الساعة السادسة مساءً، على نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للرجال، المقامة في دولة الكويت، بعد فوزه أمس على منتخب عمان بنتيجة 4 - 3.وأدى (أخضر الصالات) حصته التدريبية في صالة اللياقة والحديد (GYM) بمقر إقامة البعثة، وأجرى تمارين استشفائية لجميع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة المنتخب العُماني السابقة. ثم استعرض المدير الفني للمنتخب بقيادة (الإسباني) أندرو بلازا، بعض الحالات التي حدثت في المباراة وناقشها وعالجها وتفاداها في المباريات القادمة.// انتهى //17:23ت م0126